نقيب “الحمالين” بميناء السد العالي بأسوان يطالب بتأمين صحي ومعاش

طالب، حسن الهوا رئيس نقابة الحمالين بميناء السد العالي شرق، بأسوان، بضرورة توفير مظلة تأمين صحي ومعاش ضمان اجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية للحمالين ولأسرهم وخاصة في حالات الإصابة والعجز والشيخوخة طبقاً للمادتين 12 و 13 من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل مع توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

مشيراً إلى انه بعد أفتتاح ميناء قسطل البري أنخفضت حركة التجارة بالميناء، وبالتالي كميات البضائع المصدرة مما كان له تأثير سلبي على الدخل الشهري لحوالي 250 عامل تحميل، وبالتالي زادت حاجة الحمالين وأسرهم للتأمين الصحي ومعاش الضمان.