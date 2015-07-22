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المنظمة الوطنية للمجاهدين تستنكر تصريح ساركوزى بشأن الجزائر

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المنظمة الوطنية للمجاهدين تستنكر تصريح ساركوزى بشأن الجزائر المنظمة الوطنية للمجاهدين تستنكر تصريح ساركوزى بشأن الجزائر
استنكرت المنظمة الوطنية للمجاهدين تصريح الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى حول الجزائر خلال زيارته الأخيرة الى تونس معتبرة هذا التصريح بمثابة "لبنة جديدة" تضاف الى "أحقاد" ساركوزى ضد الجزائر .

وأوضحت المنظمة ـ فى بيان لها اليوم /الأربعاء/ ـ أن تلميح الرئيس الفرنسى السابق لسوء وضع التونسيين كجيران للجزائر وليبيا كان مدخلا لتوجيه سهامه إلى الجزائر بقوله : لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع فى الجزائر وكيف ستكون الجزائر فى المستقبل وكيف سيكون وضعها "، معتبرة ذلك "انتهاكا لكل الأعراف والتقاليد التى ينبغى مراعاتها قبل أى حديث عن بلد آخر ذى سيادة يدرك تماما مسؤوليته.

وأضاف البيان أن ساركوزى يدرك جيدا أن الجزائر هى وحدها المسؤولة عن حماية وضمان أمنها وتأمين استقرارها والقادرة على مواجهة الأحداث كيف ما كانت أهمية تعقيداتها.

من جانب آخر، أوضحت المنظمة ـ فى بيانها ـ أن الجزائر مدركة لأبعاد المؤامرة التى وقعت العديد من البلدان العربية ضحيتها مؤكدة استعدادها للوقوف بكل حزم واصرار أمام "اوهام" ساركوزى والدوائر التى يرتبط بفلكها.

وكان ساركوزى قد شكك ـ فى تصريحات ادلى بها خلال زيارته مؤخرا لتونس ـ فى مستقبل الجزائر، قائلا "لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع فى الجزائر، وكيف ستكون الجزائر فى المستقبل، وكيف سيكون وضعها" وذلك فى سياق حديثه "عن الدمار الذى لحق بليبيا ... كما قال إن سبب بلاء تونس أنها تقع بين الجزائر وليبيا .
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