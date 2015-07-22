الولايات المتحدة تعترف بسقوط طائرة استطلاع بدون طيار مؤخرا فى العراق

اعترفت الولايات المتحدة اليوم بسقوط طائرة استطلاع بدون طيار فى العراق فى الأسبوع الماضى بعد تعرضها لمشاكل فنية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية أن القيادة المركزية أوضحت فى هذا الصدد ان الاتصالات انقطعت مع الطائرة فى السادس عشر من شهر يوليو الجارى خلال عودتها الى القاعدة العسكرية بعد القيام بمهام استطلاع وجمع معلومات استخباراتية.

وأضافت القيادة المركزية ان الطائرة سقطت فى صحراء السماوة على بعد 280 ميلا جنوب غرب بغداد .

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