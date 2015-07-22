مصادر طبية: 16 قتيلا على الأقل فى تفجير سيارة مفخخة فى غرب بغداد

قتل 16 شخصا على الأقل الأربعاء وجرح العشرات فى تفجير سيارة مفخخة استهدف شارعا تجاريا فى منطقة ذات غالبية شيعية فى غرب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.

وقال ضابط فى الشرطة برتبة عقيد "استشهد 16 شخصا على الأقل وجرح 30 فى تفجير سيارة مفخخة فى شارع تجارى فى منطقة البياع" فى غرب العاصمة، فى هجوم يأتى غداة مقتل 21 شخصا فى تفجيرين مماثلين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، واستهدفا منطقتين فى شرق بغداد وجنوبها.

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