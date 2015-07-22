أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير دفاع العراق يتفقد قاعدة"الحبانية"ومحاور العمليات ضد داعش بالرمادى

Google+ Print
وزير دفاع العراق يتفقد قاعدة"الحبانية"ومحاور العمليات ضد داعش بالرمادى وزير دفاع العراق يتفقد قاعدة"الحبانية"ومحاور العمليات ضد داعش بالرمادى
تفقد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم الأربعاء قاعدة الحبانية العسكرية ومحاور العمليات ضد تنظيم(داعش) الإرهابى فى محيط مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.. رافق العبيدى خلال جولته الميدانية مساعد رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين السر العام بوزارة الدفاع.

واستمع العبيدى خلال زيارته لقاعدة "الحبانية" العسكرية لشرح مفصل عن طبيعة العمليات العسكرية وتطوراتها لتحرير الأنبار، قدمه نائب قائد عمليات الانبار، الذى اشاد باندفاع القطعات العسكرية لتحقيق أهدافها المرسومة والتى فاقت التوقعات والخطط التى تم إعدادها من قبل القيادات العسكرية العليا.. فيما أثنى وزير الدفاع على الدور الذى يبذله القادة والضباط الميدانيون فى إدارة المعركة بما يخدم تحقيق أهداف العمليات العسكرية ومسارها.

واطلع وزير الدفاع العراقى خلال تفقده الخطوط الأمامية للقتال مع داعش حول مدنية الرمادي، وحيا التلاحم الكبير بين القوات المشاركة فى المعركة من قوات الجيش العراقى والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر الذين جسدوا وحدة الوطن وكبريائه.

وعقد وزير الدفاع بحضور قائد الشرطة الاتحادية والقادة العسكريين الميدانيين مؤتمراً صحفياً فى محيط مدينة الرمادى أكد أن التقدم الذى تحرزه القوات المشتركة يفوق ما كان مخططاً له.

وقال: ان العمليات تجرى بأسلوب مدروس وتأن وفقاً لمتطلبات وظروف المعركة ، نافياً وجود أى توقف للعمليات كما أشاعت بعض وسائل الإعلام.. مؤكداً أنها مستمرة ولن تتوقف إلا بإحراز النصر النهائى الناجز لقواتنا وتحرير كامل تراب الأنبار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365