وزير دفاع العراق يتفقد قاعدة"الحبانية"ومحاور العمليات ضد داعش بالرمادى

تفقد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم الأربعاء قاعدة الحبانية العسكرية ومحاور العمليات ضد تنظيم(داعش) الإرهابى فى محيط مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.. رافق العبيدى خلال جولته الميدانية مساعد رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين السر العام بوزارة الدفاع.

واستمع العبيدى خلال زيارته لقاعدة "الحبانية" العسكرية لشرح مفصل عن طبيعة العمليات العسكرية وتطوراتها لتحرير الأنبار، قدمه نائب قائد عمليات الانبار، الذى اشاد باندفاع القطعات العسكرية لتحقيق أهدافها المرسومة والتى فاقت التوقعات والخطط التى تم إعدادها من قبل القيادات العسكرية العليا.. فيما أثنى وزير الدفاع على الدور الذى يبذله القادة والضباط الميدانيون فى إدارة المعركة بما يخدم تحقيق أهداف العمليات العسكرية ومسارها.

واطلع وزير الدفاع العراقى خلال تفقده الخطوط الأمامية للقتال مع داعش حول مدنية الرمادي، وحيا التلاحم الكبير بين القوات المشاركة فى المعركة من قوات الجيش العراقى والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر الذين جسدوا وحدة الوطن وكبريائه.

وعقد وزير الدفاع بحضور قائد الشرطة الاتحادية والقادة العسكريين الميدانيين مؤتمراً صحفياً فى محيط مدينة الرمادى أكد أن التقدم الذى تحرزه القوات المشتركة يفوق ما كان مخططاً له.

وقال: ان العمليات تجرى بأسلوب مدروس وتأن وفقاً لمتطلبات وظروف المعركة ، نافياً وجود أى توقف للعمليات كما أشاعت بعض وسائل الإعلام.. مؤكداً أنها مستمرة ولن تتوقف إلا بإحراز النصر النهائى الناجز لقواتنا وتحرير كامل تراب الأنبار.

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