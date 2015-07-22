أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الصيادلة» وزير التعليم العالي «عنيد» ويتحمل «قرار» عدم قبول خريجي الخاص

Google+ Print
«الصيادلة» وزير التعليم العالي «عنيد» ويتحمل «قرار» عدم قبول خريجي الخاص «الصيادلة» وزير التعليم العالي «عنيد» ويتحمل «قرار» عدم قبول خريجي الخاص

نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد

أكد نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، أنه لن يقبل ضم خريجي الجامعات الخاصة ولن يسمح لهم بمزاولة المهنة واضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج  «مانشيت» أن هناك 2000 من طلبة لن يتم تسجيلهم في النقابة حتى لو حاصل على تقدير ولن يتم تسجيل طلبة الكليات الخاصة في النقابة.

وأضاف، أنه يحمل وزير التعليم العالي تبعات هذا القرار لأنه لم ينظر إلى لجنة الصيدليات بالمجلس الأعلى للجامعات التي طالبت بتحديد أعداد معينة من المقبولين وتخفيضهم إلى 20%، موضحًا أنه أُقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار وزير التعليم العالي لأنه شخص عنيد ويتخذ قرارات غير مناسبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة