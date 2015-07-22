«الصيادلة» وزير التعليم العالي «عنيد» ويتحمل «قرار» عدم قبول خريجي الخاص

أكد نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، أنه لن يقبل ضم خريجي الجامعات الخاصة ولن يسمح لهم بمزاولة المهنة واضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «مانشيت» أن هناك 2000 من طلبة الحكومة لن يتم تسجيلهم في النقابة حتى لو حاصل على تقدير ولن يتم تسجيل طلبة الكليات الخاصة في النقابة.

وأضاف، أنه يحمل وزير التعليم العالي تبعات هذا القرار لأنه لم ينظر إلى لجنة الصيدليات بالمجلس الأعلى للجامعات التي طالبت بتحديد أعداد معينة من المقبولين وتخفيضهم إلى 20%، موضحًا أنه أُقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قرار وزير التعليم العالي لأنه شخص عنيد ويتخذ قرارات غير مناسبه.