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بالفيديو.. رئيس مدينة ساقلته لمحافظ سوهاج: “المية متتشربش”

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بالفيديو.. رئيس مدينة ساقلته لمحافظ سوهاج: “المية متتشربش” بالفيديو.. رئيس مدينة ساقلته لمحافظ سوهاج: “المية متتشربش”

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

قال، محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، “ان مدينة ساقلته تعاني من سوء حال مياة الشرب ووجود روائح كريهة بالمياة ولايستثني من ذلك مكتبه ” وأشار عبد الحميد أن السبب في ذلك هو تعطل أنشاء عدد من محطات مياة الشرب بسبب تعديات الاهالي على أراضي بعض المحطات من جهة، و بطء في ايجاد حلول مع مصلحة الاصلاح الزراعي للبدء في التنفيذ من جهة أخرى وأشار أن أهم تلك المحطات هي محطة مياة الشرب بالكتكاتة ومحطة العوامية ومحطة البوحة .

ومن جانبة وجه الدكتور أيمن عبد المنعم بتشكيل لجنة لدراسة مواقف مياة الشرب بساقلته، وتكليف اللجنة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والامن لسرعة أنشاء المشروعات المعطلة لتغذية المدينة بمياة المحطات المسطحة المرشحة بدلًا من المياة الارتوازية التي يشكوا اهالي ساقلته من سوء حالتها .

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