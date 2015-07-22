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محافظ جنوب سيناء يشارك فى حفل ختام مهرجان جرامازيس "صوت الحضارات"

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محافظ جنوب سيناء يشارك فى حفل ختام مهرجان جرامازيس "صوت الحضارات" محافظ جنوب سيناء يشارك فى حفل ختام مهرجان جرامازيس "صوت الحضارات"
وصل محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، لافتتاح لحضور حفل ختام مهرجان جرامازيس "صوت الحضارات" مساء اليوم بقرية "جنينة ستى" بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ويعقد المهرجان تحت رعاية محافظ جنوب سيناء وينظمه مجلس السلام والتنمية الحضارية، برئاسة إيمان هيكل، ويهدف إلى الترويج السياحى والثقافى بشرم الشيخ والعمل على تنشيط السياحة والنهوض بها حاليًا ومستقبلا.

كما يعمل على رفع المستوى الثقافى والسلوكى للعاملين بمدينة شرم الشيخ وتأهيلهم للتعامل مع السائح بشكل أفضل والعمل على تغيير ثقافة العامل فى التعامل مع السائح بشكل أفضل يجعله حريصًا على تكرار الزيارات إلى مستقبلا.


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