7 نصائح غذائية لتجنب الشعور بالكسل بعد إجازة العيد أهمها اشرب جنزبيل ونعناع

بعد انتهاء موسم العيد والإجازات، يعانى البعض من حالة إزهاق وخمول وصعوبة الانخراط فى العمل مرة أخرى بشكل سريع، ما يهدد حياتهم العملية.

الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، نصحت كل من يعانى من حالة الخمول والإرهاق، وضعف التركيز وعدم انتعاش الذهن، بضرورة الاهتمام بكل من النظام الغذائى والبدنى للتخلص من هذه الحالة غير المجدية.

وأكدت نيفين أن التركيز على تعديل النظام الغذائى والبدنى يساعد على التخلص من المشكلة، علمًا بأن هذه الحالة من الكسل وضعف التركيز سببها صعوبة الانتقال من مجال نفسى إلى آخر لدى البعض، إضافة لخلل النظام الغذائى لدى البعض خلال شهر رمضان وعيد الفطر، إضافة للإسراف فى تناول كحك العيد.

>- اشرب زنجبيل وينسون ونعناع فى بداية اليوم لتنعم بالنشاط

>- اهتم بالمشى لمدة نصف ساعة يوميًا من العمل حتى تقترب من منزلك، فالسير ينشط دورتك الدموية وينبه ذهنك

>- واجه الشعور بالخمول بتناول 6 وجبات يومية خفيفة للغاية

>- واجه الشعور بالكسل بعد العيد بالتوقف عن تناول كحك العيد والغريبة والبيتيفور.

>- واجه الكسل بالعصائر الطبيعية الصافية، وتناول الكثير من الفاكهة على مدار اليوم

>- امتنع تمامًا عن تناول الدهون لمدة لا تقل عن الأسبوعين بعد العيد مباشرة، للتمتع بمعدة خفيفة وذهن صاف

>- امتنع تمامًا عن تناول السكريات، بكل أنواعها لمدة لا تقل عن الأسبوعين، ما يساعد على التخلص من التعب والإرهاق