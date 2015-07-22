المؤتمر العلمى للزهايمر: المتفوقون فى الابتدائية أقل عرضة للإصابة بالمرض

كشفت المؤتمر العلمى للزهايمر، والذى عقد مؤخراً بمدينة واشنطن الأمريكية، أن الأشخاص الذين أظهروا تفوقاً ملحوظاً فى المرحلة الابتدائية وحصلوا على درجات رائعة ينخفض بشكل ملحوظ فرص إصابتهم بالخرف وأشكاله المختلفة مثل الزهايمر.

وتوصل فريق من الباحثين السويديين إلى هذه النتائج المثيرة، بعد أن أجروا دراسة شملت 440 شخصاً واستمرت لمدة 9 سنوات، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات منخفضة فى المرحلة الابتدائية، وكانوا ضمن قائمة أقل 20% من الطلاب حصولاً على الدرجات، ارتفعت فرص إصابتهم بالخرف بنسبة 50%، بينما انخفضت هذه المخاطر بين الطلاب المتفوقين.

كما كشف المؤتمر أن الأشخاص الذين يعملون فى مهن معقدة تتطلب مهارات خاصة وقدرات عقلية كبيرة انخفضت فرص إصابتهم بمرض الخرف بنسبة 60%، خاصةً بين السيدات.

وأكدت هذه النتائج دراسة سويدية أخرى، شملت 7500 شخصاً، تتجاوز أعمارهم 65 عاماً واستمرت لمدة 20 سنة، وكشفت النتائج أن فرص الإصابة بالخرف كانت أكبر بنسبة 21% بين الأشخاص الذين حصلوا على درجات منخفضة فى المرحلة الابتدائية، بينما ارتفعت مخاطر المرض بين الأشخاص الذين كانوا يشتغلون بوظائف ذات مهام صعبة، تتعامل مع البيانات والأرقام.

كما استعرض الباحثون ما توصلت إليه دراسة أمريكية أخرى، شملت 3200 شخصاً بالغاً، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، واستمرت لمدة 25 عاماً، حيث أشارت إلى أن الإفراط فى مشاهدة التليفزيون وقلة ممارسة الرياضة والميل إلى العزلة يرفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة الضعف.

ونشرت هذه النتائج أيضاً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر يوليو الجارى.