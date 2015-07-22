انتهت - كأس مصر.. الإسماعيلي 2-0 الرجاء..السولية نجم المباراة

كان محمد كوفي لاعب نادي الزمالك هو النقطة المضيئة الوحيدة لدفاع فريقه في المباراة التي تعرض فيها للهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وهزم الزمالك أمام الأهلي يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب برج العرب في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 37 من الدوري المصري.

وعلى الرغم من الأداء الباهت وعدم ظهور الزمالك بالشكل المتوقع في المباراة، إلا أنه في الخط الخلفي كان هناك لاعبا قدم مباراة متميزة وهو كوفي.

اللاعب البوركينابي كان أقل مدافعي الزمالك فقدا للكرة حيث فقدها 5 مرات فقط، بعد كل من حازم إمام 11 مرة، حمادة طلبة 10 مرات، وعلي جبر 8 مرات.

كما أن كوفي كان هو ثاني أكثر لاعبي دفاع الزمالك استخلاصا للكرة بالتساوي مع حمادة طلبة، وذلك بعد حازم إمام 6 مرات، فيما لم يستخلصها علي جبر سوى مرتين فقط.

أما بالنسبة للتمريرات، فكوفي كان هو ثالث أكثر اللاعبين تمريرا للكرة بواقع 44 تمريرة، بعد حمادة طلبة 67 تمريرة، حازم إمام 49 تمريرة، وقبل علي جبر 33 تمريرة.

وكان كوفي هو صاحب أعلى دقة في التمريرات وصلت لـ93 %، ليسبق حمادة طلبة بـ86 %، وأخيرا حازم إمام وعلي جبر بـ81 %.

أما فيما يخص تشتيت التصدي لهجمات الأهلي فكان كوفي هو الأعلي بـ18 مرة، يليه علي جبر بـ6 مرات، ثم حازم إمام بـ5 مرات، وأخيرا حمادة طلبة بـ4 مرات.