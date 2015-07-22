بالفيديو.. الشرطة الإيطالية تفرق 4 إخوان حاولوا اعتراض موكب محلب

تجمع 4 أفراد من جماعة الإخوان الإرهابية بإيطاليا عند مدخل أكاديمية العلوم، محاولين اعتراض موكب رئيس الوزراء، إلا أن الشرطة الإيطالية فرقتهم وتعاملت معهم وأجبرتهم على التراجع، وأقامت حواجز بشرية من الشرطة.

وزار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الرسمية لإيطاليا اليوم الأربعاء أكاديمية العلوم الإيطالية، وألقى خلالها كلمة عن أهمية العلاقات المصرية الإيطالية والتأكيد على أن مصر ترفض الإرهاب بكل صوره وتحاربه نيابة عن العالم.

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