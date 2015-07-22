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الجمارك تحبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى

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الجمارك تحبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى الجمارك تحبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى
أحبطت جمارك سوهاج، برئاسة ربيع محمد، محاولتى تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص، وطبنجة ممنوع دخولها للبلاد طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المصريين المسافرين إلى الكويت على خطوط طيران "إيرجو"، تم الاشتباه فى أحد الركاب، وبتفتيشه تم العثور على 100 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أنه تم أيضًا ضبط راكب مصرى قادم من الكويت على خطوط طيران "إيرجو"، وبتفتيشه تم العثور على طبنجة و5 طلقات، مشيرا إلى أن عبد الرازق الزنط مدير عام جمرك الأقصر قرر تحرير محضرين تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الراكبين للنيابة، وإخطار الجهات الأمنية.

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مصر 365