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سلفى ردًا على إخوانى: ندعو الله أن يحشر الشعب المصرى ورئيسه مع النبيين

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سلفى ردًا على إخوانى: ندعو الله أن يحشر الشعب المصرى ورئيسه مع النبيين سلفى ردًا على إخوانى: ندعو الله أن يحشر الشعب المصرى ورئيسه مع النبيين
انتقد الدكتور أسامة القوصى، الداعية السلفى، دعوة سلامة عبد القوى الداعية الإخوان بأن يحشره الله مع الإخوان المسلمين يوم القيامة، وقال "القوصى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذه الدعوة تألى على الله فلا أحد يستطيع أن يجزم أن الإخوان أو أى أحد فى الجنة لأن هذه الأمور فى علم الغيب، والله وحده يعلمها".

وعن مقولة الداعية الإخوان سلامة عبد القوى بأنه دعا الله أن يحشره مع الإخوان يوم القيامة فهل يستطيع أن يدعو أنصار السيسى أن يحشروا معه، قال "القوصى": "نحن ندعو الله أن يحشرنا والشعب المصرى ورئيسه السيسى مع النبيين والصديقين والشهداء" مضيفًا: "الذى يجزم أن الإخوان فى الجنة يتألى على الله وهذا أمر لا يجوز".

وكان سلامة عبد القوى، مستشار وزير الأوقاف فى عهد حكومة الإخوان، الداعية الإخوانى، دعا أن يحشره الله يوم القيامة مع الإخوان المسلمين. وقال "عبد القوى"، فى تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": "اللهم إنى أسألك أن تحشرنى فى زمرة النبيين والصحابة والصالحين و‫‏الإخوان المسلمين‬".

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