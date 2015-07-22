مدير أمن الأقصر الجديد: سنراجع كل خطط تأمين المناطق السياحية

قال اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر الجديد، إنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة الخطط الأمنية الموضوعة مسبقاً لتأمين جميع المناطق والمزارات السياحية فى جميع أرجاء محافظة الأقصر.

وأضاف اللواء عصام الدين الحملى، لـ"اليوم السابع"، أن الخطط التى سيتناقش فيها مع قيادات أمن المحافظة، ستساعد كثيراً المحافظة فى ردع كافة صور الخروج عن القانون، مشيراً إلى أنه لم ولن يعمل شىء إلا بعون ومساعدة أبناء الأقصر الشجعان، والذين كان لهم دور كبير فى إحباط حادث الكرنك الإرهابى.

وكشف اللواء عصام الحملى عن شعوره بسعادة بالغة فورعلمه بخبر ترقيته مديرًا لأمن الأقصر، حيث إنه عمل فى الأقصر لعدة سنوات، ويعلم المحافظة جيداً وأبناءها وطيبتهم.

يذكر أن اللواء عصام الدين مصطفى رمضان عثمان الحملى، مدير أمن الأقصر الجديد، من مواليد محافظة أسيوط عام 1960، والذى تخرج فى كلية الشرطة عام 1982، وتدرج فى المناصب وشغل منصب رئيس مباحث سوهاج، ثم مديرا لمباحث مديرية أمن أسوان، وتقلد منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الأقصر، ثم تم نقله مدير للإدارة العامة لمباحث قنا، ثم شغل منصب مساعد الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، وآخر منصب كان فيه مدير الإدارة العامة للرخص بالأمن العام بوزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، قد اعتمد اليوم الأربعاء، أكبر حركة تنقلات وترقيات لقيادت الوزارة، التى شملت 21 من مساعدى الوزير و22 مدير أمن وشملت الحركة تولى اللواء عصام الحملى مدير الإدارة العامة للرخص بقطاع مصلحة الأمن العام مديرا لأمن الأقصر بدلا من اللواء حسام المناوى الذى تمت إحالته للتقاعد.