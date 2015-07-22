الشوط الثاني - كأس مصر.. الإسماعيلي 1-0 الرجاء..شوط أول جيد للدراويش

بداية سريعة مع إنبي ومنتخب مصر للشباب ثم مشاركة في الأوليمبياد تجذب أنظار مختلف الأندية الأوروبية قبل العودة أخيرا إلى مصر للانضمام إلى الأهلي، هكذا يمكن تلخيص قصة صالح جمعة.

وأعلن الأهلي عن ضمه لصالح جمعة قادما من إنبي رسميا بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 7 مليون جنيه.

تألق مبكر

انضم اللاعب صاحب الـ21 عاما إلى إنبي وهو مازال لاعبا شابا وتدرج في مختلف الفرق السنية حتى انضم لمنتخب مصر الأوليمبي الذي شارك في أوليمبياد لندن 2012، ثم منتخب الشباب حيث شارك معه عام 2013 في كأس الأمم الإفريقية ومن هنا كانت البداية.

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ساهم صالح جمعة في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية حيث حصد الفريق الكأس في النهاية، وسجل لاعب الأهلي الجديد هدفين خلال الخمس مباريات التي شارك فيهم في البطولة.

وتم اختياره في النهاية ضمن فريق البطولة، كما تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة ككل ومن هنا جذب صالح أنظار الأندية الأوروبية إليه ليبدأ حلم الاحتراف يرواد اللاعب صاحب الـ19 عاما حينها.

عرض إيطالي وحلم إنجليزي

تلقى إنبي في أبريل من عام 2013 من نادي تورينو الإيطالي يطلب فيه ضم جمعة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الموسم التالي في صفقة كان إجمالي تكلفتها سيصل لمليون و400 ألف يورو.

ولكن لم ينجح تورينو في التوصل لاتفاق مع إنبي ليقرر الفريق البترولي رفض عرض النادي الإيطالي.

في ذلك التوقيت ظهرت أنباء تفيد برغبة مانشستر يونايتد وليفربول في إجراء فترة معايشة لصالح جمعة حسبما أفاد موقع "توك سبورت" الإنجليزي.

لكن في نهاية المطاف لم يخضع صالح لأي فترة معايشة أو يسافر لإنجلترا لخضوع لفترة اختبار مع أي من أندية الدوري الإنجليزي.

حلم دورتموند

تلقى صالح عرضين لإجراء فترة معايشة مع أندرلخت البلجيكي وبروسيا دورتموند الألماني والذي كان يستعد آنذاك في عام 2013 لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه بايرن ميونيخ.

قضى صالح عدة أيام مع أندرلخت في البداية وشارك في مباراتين وديتين مع فريق الشباب أمام واسلاند وليرس وصنع وسجل هدفين وصنع آخر في المواجهتين.

بعد نهاية فترة اختباره مع الفريق البلجيكي سافر صالح جمعة إلى ألمانيا ليجري فترة معايشة واختبار مع بروسيا دورتموند الذي كان يقوده يورجن كلوب.

تدرب جمعة مع دورتموند لأسبوع وحصل على إشادة من يورجن كلوب في نهاية تلك الفترة وتمنى آنذاك أن تكلل تلك التجربة بنجاح.

وعن الخبرات التي اكتسبها مع دورتموند تحدث صالح في ذلك الوقت في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قائلا:" التدريبات مختلفة تماما عن أي فريق مصري، فلم أكن لأشعر بفارق إذا انتقلت من إنبي للأهلي مثلا، ولكني احتجت 10 دقائق من أجل فهم كل تمرين في دورتموند".

وأضاف"حققت استفادة كبيرة من الأسبوع الذي قضيته في ألمانيا".

وفي النهاية عاد جمعة إلى إنبي بعد نهاية فترة معايشته مع أندرلخت وإنبي.

تجربة برتغالية والعودة للأهلي

في يناير عام 2014 قدم ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضا لإنبي لاستعارة صالح لمدة عام ونصف مع وضع بند في التعاقد بأحقية الشراء.

شارك جمعة خلال تلك الفترة مع ماديرا في 46 مباراة سجل هدفين وصنع سبعة آخرين.

وفي نهاية تلك الفترة قرر صالح العودة لمصر مرة أخرى والانضمام إلى الأهلي ومعلنا عن رغبته في الارتداء القميص الأحمر، ليوقع عقدا حتى عام 2020.