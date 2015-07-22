هل يمكن أن تأتي دورتك الشهرية وأنتِ حامل؟!

يمكن نزول الدورة الشهرية في أول ثلاثة أشهر من الحمل فقط، حسب رأي الدكتور محمد فؤاد استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الحمادي، وذلك بسبب كبر الرحم وكون جزء منه منغرساً، وفي حالة نزول دم بعد الشهر الثالث من الحمل لابد من عمل تحاليل وصور أشعة مختلفة لمعرفة سبب نزوله؛ فمن الممكن حدوث حمل خارج الرحم، وبذلك تنسلخ بطانة الرحم بأكملها، وتنزل على شكل دورة شهرية، وهنا ستشعرين بألم حاد في البطن مع استمرار نزول الدم بكمية كبيرة وكثافة عالية.



أما الحمل مع نزول الدورة الشهرية في الأشهر الأولى بدون مشاكل صحية للجنين، أو الأم فنسبة حدوث هذا الحمل المسمى «بالحمل الغزلاني» يمثل أقل من 20%. وفيه تنزل الدورة في موعدها بلون وكمية مختلفة عما قبل الحمل. وبالطبع لا يعني نزول دورة شهرية أنّ هناك بويضة، أو أنّ هناك احتمالية حمل آخر!

وإنما نزول الدم هو بطانة الرحم التي تستقبل الجنين.. وهناك حالات تنزل لهن الدورة الشهرية في أول شهر من الحمل، وذلك قبل موعد الدورة بخمسة أيام لأسبوع، ويكون هذا بسبب انغراس البويضة داخل الرحم، ويسمى «نزيف اختراقي»، وينزل لمدة يومين ليس أكثر ويختفي. يعلّق د.فؤاد: «إذا استمرت الدورة الشهرية بعد الشهر الثالث من الحمل؛ فقد يكون سبباً للإجهاض».