استراحة - كأس مصر.. الإسماعيلي 1-0 الرجاء..شوط أول جيد للدراويش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الإسماعيلي والرجاء في دور الـ16 في كأس مصر.

- أحداث المباراة

- استراحة

ق42: الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد فتحي لاعب الإسماعيلي بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب التدخل العنيف على عمرو الفيومي.

ق23: تمريرة متبادلة بين السولية وباناهيني أمام منطقة جزاء الرجاء، توغل لاعب وسط الدراويش داخل المنطقة وسدد الكرة على يسار الحارس في الشباك.

ق20: عرضية من الناحية اليمنى عن طريق ظهير أيمن الرجاء فشل أحمد ناصر في تشتيت الكرة وصلت لإحمد عبد العال أمام مرمى الإسماعيلي سدد الكرة لكن الحضري تألق وتصدى للكرة.

ق10: أرسل السولية كرة ساقطة خلف دفاع الرجاء خرج الحارس من مرماه وتدخل معه طارق سامي مدافع الرجاء وارتكب خطأ بعد ان لمس الكرة بيده.

الدقيقة الثانية تشهد أولى هجمات اللقاء من ركلة ثابتة نفذت داخل منطقة جزاء الدراويش حولها مهاجم الرجاء برأسه لكن تألق الحضري وتصدى للكرة.

** الإسماعيلي 0-0 الرجاء

- الفائز من المباراة سيلاقي سموحة في ربع النهائي.

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