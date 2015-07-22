إقليم جنوب الصعيد الثقافي يحتفل بثورة 23 يوليو

يحتفل إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق، بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بإقامة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بالأفرع الثقافية التابعة للإقليم بقنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، حيث ينظم فرع ثقافة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة مساء، الخميس القادم، 23 يوليو بساحة ميدان أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر تشمل عرضًا لفرقة الأقصر للموسيقى العربية ومحاضرة بعنوان ” ثورة يوليو ” يحاضرها العميد احمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر.

وقال حمادة فؤاد، مدير فرع ثقافة البحر الأحمر، ان قصر ثقافة الغردقة يقيم احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 بالاشتراك مع مركز دندرة الثقافي بالغردقة، وذلك بقاعة المحاضرات بقصر ثقافة الغردقة فى تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الأربعاء، 22 يوليو الحالي وتتضمن الاحتفالية أمسية شعرية لشعراء البحر الأحمر وبحضور الشاعر جمال بدوي رئيس نادي الأدب المركزي بفرع ثقافة البحر الأحمر والشاعر فرج الضوي رئيس نادي أدب قصر ثقافة الغردقة وبحضر الامسية الشاعر عماد قطري والشاعر محمود مغربي، وفي نفس التوقيت يقيم قصر ثقافة الغردقة ورشة فنون تشكيلية احتفالاً بذكرى ثورة يوليو بحضور الفنان التشكيلي أسامة عبد العزيز مدير قصر ثقافة الغردقة .وورشة فنية وعرض أفلام للأطفال عن ثورة يوليو إشراف زينب سعيد بمكتبة الطفل والشباب سفاجا.

> بينما يقيم، غدًا الخميس، 23 يوليو الحالي بيت ثقافة سفاجا بالاشتراك مع مكتبة الخالدين سفاجا احتفالية تبدأ بعرض فني لفريق كورال أطفال سفاجا إشراف هويدا الصادق، وعرض اغاني وطنية احتفالاً بذكرى الثورة ويعقبها أمسية شعرية لشعراء سفاجا “الشاعر عبيد طربوش – الشاعر شاذلي عبد العزيز” ويعقبه محاضرة ثورة يوليو. “الثورة البيضاء” يحاضرها جمال إسماعيل وذلك بحديقة الخالدين بسفاجا. بالإضافة الى عرض فرقة حلايب للفنون التلقائية الخامسة مساءا على مسرح قصر ثقافة حلايب إشراف عبد الغفار خير مدير قصر ثقافة حلايب، وعرض فيلم ايام السادات الثامنة مساءا بمقر القصر. وأمسية شعرية ومحاضرة “ثورة يوليو وثورة يناير بثقافة الشلاتين ” للمحاضر عبد السلام سيد بمقر قصر الشلاتين.

> بينما يحتفل فرع ثقافة قنا بثورة يوليو وذلك بإقامة محاضرة بعنوان ” ثورة يوليو تاريخ وجولات ” يحاضرها المستشار احمد أبو دقة، بالإضافة إلي أمسية شعرية لشعراء قنا وعرض فني لفرقة قنا للموسيقي العربية وعرض لكورال الأطفال، بالإضافة إلي إقامة أنشطة ثقافية وفنية ببيت ثقافة نقادة ومكتبة الطفل والشباب بقوص وبيت ثقافة فرشوط.