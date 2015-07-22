أون تي في تقبل استقالة ريم ماجد

قررت إدارة قنوات ontv قبول الاستقالة المقدمة من الزميلة ريم ماجد وتوقفها عن تقديم برنامج جمع مؤنت سالم، والذي يتم إنتاجه بالاشتراك مغ قناة DW الألمانية لأسباب ترجع للزميلة ريم ماجد، وعرضت إدارة القنوات على القناة الألمانية فى حال رغبتها فى استكمال البرتوكول الموقع بينهما وهو ما تحرص عليه قناة ontv دراسة الاستعانة ببديل بالإتفاق بينهما لتولى حلقات جمع مؤنت سالم .

كانت أون تى قد أوقفت فى وقت سابق وقبل تولي الإدارة الجديدة للقناة، برنامج جمع مؤنث سالم لأسباب تتعلق بمراجعة برامجها، واستمرت في إنتاج الحلقات لصالح دويتش فيلله.

وتؤكد أسرة أون تي في احترامها لخيارات الزميلة ريم ماجد، كما سبق واحترمت رغبتها في التوقف عن تقديم برنامجها بلدنا بالمصري بعد ثورة 30 يونيو لعدم توافقها والسياسة التحريرية للقناة.