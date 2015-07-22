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مدير أمن بنى سويف الجديد: سنطبق القانون على الجميع دون استثناء

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مدير أمن بنى سويف الجديد: سنطبق القانون على الجميع دون استثناء مدير أمن بنى سويف الجديد: سنطبق القانون على الجميع دون استثناء
أكد اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف الجديد، إن تطبيق القانون يشمل الجميع دون استثناء، والأمن سيتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، وأضاف طبلية فى تصريحاتة إلى أن تكليفات الوزير للمديرين الجدد تتمثل فى مواصلة العمل للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية، وإعادة الانضباط للشارع على رأس أولويات عمله.

وشدد مدير الأمن على تكثيف التواجد الأمنى بالطرق ووجود تشكيلات قتالية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وشن حملات يومية لضبط العناصر الإجرامية والأسلحة غير المرخصة، والقضاء على البؤر الإجرامية هى أهم أهداف المرحلة الحالية"، حسب تعبيره.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت، منذ قليل، عن إجراء حركة تنقلات وترقيات مديرى الأمن والتى أصدرها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وشملت ترقية اللواء رضا طبلية نائب مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف خلفا للواء محمد أبو طالب مدير الأمن السابق.

يذكر أن اللواء رضا طبلية كان مديرا للمباحث الجنائية ببنى سويف ثم تم نقله رئيسا لفرع الأمن العام بالشرقية ثم نائبا لمدير أمن بنى سويف حتى توليه منصب مدير الأمن.
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