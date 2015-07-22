القبض على 171 متسللا إلى ليبيا عن طريق السلوم بينهم 7 سودانيين

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 171 بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، اليوم الأربعاء، إن قسم شرطة السلوم، تسلم 171 متهما وهم 3 من القاهرة و13 من الدقهلية و4 من الغربية و15 من بني سويف و13 من أسيوط و80 من المنيا و6 من الفيوم و5 من كفر الشيخ و18 من قنا و6 من مطروح و7 من السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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