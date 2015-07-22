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أبو الفتوح مديرا لأمن سوهاج والملاح حكمدار المحافظة

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أبو الفتوح مديرا لأمن سوهاج والملاح حكمدار المحافظة أبو الفتوح مديرا لأمن سوهاج والملاح حكمدار المحافظة
أسفرت حركة وزارة الداخلية التى صدرت منذ قليل عن ترقية اللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم مساعد مدير أمن الفيوم ليكون مديرًا لأمن سوهاج خلفًا للواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وذلك لبلوغه سن المعاش بعد تحقيقه عددًا من الإنجازات الأمنية الكبيرة التى شهدتها محافظة سوهاج خلال فترته بمختلف القطاعات الشرطية والخروج بالاستحقاقات السياسية من استفتاء وانتخابات رئاسية وغيرها إلى بر الأمان وبأقل خسائر تذكر، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات فى ضبط وتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة.

كما شملت الحركة ترقية اللواء أيمن الملاح مساعد مدير أمن الإسكندرية ليصبح حكمدار مديرية أمن سوهاج خلفًا للواء أحمد شاهين حكمدار مديرية أمن سوهاج الذى تم ترقيته مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وترقية اللواء نادر أبادير نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال لوكيل مصلحة أمن الموانئ.

وترقية اللواء عاطف أبو العباس إلى مساعد مدير أمن سوهاج للقطاع، واللواء جورج فكرى مساعد مدير أمن السويس نائب مدير أمن سوهاج للقطاع.

وترقية اللواء هشام الوكيل إلى مساعد مدير أمن سوهاج للقطاع، واللواء حسن محمود مأمور مركز شرطة طما لمساعد مدير أمن سوهاج للقطاع، واللواء أحمد عبد العزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا إلى مساعد مدير أمن البحر الأحمر.

وترقية اللواء على فهمى نائب مدير أمن سوهاج إلى حكمدار مديرية أمن السويس.

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مصر 365