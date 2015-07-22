سفر 706 مصريين وليبيين وعودة 197 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن مطروح فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 706 إلى الجانب الليبى خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 200 مصرى و506 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 197 مصريًا وليبيًا بينهم 117 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و80 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى وحتى الآن إلى 65 ألفًا و301 مصرى.

- سفر 384 مصريا لليبيا وعودة 491 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- سفر 216 مصريا وليبيا وعودة 327 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- سفر 540 مصريا وليبيًا وعودة 378 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة