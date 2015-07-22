مدير أمن السويس الجديد: كل الملفات سيتم فتحها وسعيد بعودتى للمدينة الباسلة

قال اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس الجديد، لـ"اليوم السابع"، فى أول تصريح له رسمى بعد توليه مهمة قيادة المحافظة أمنيًا: "إنه سعيد بعودته للعمل بالمدينة الباسلة مرة أخرى بعد أن كان يشغل مدير المباحث الجنائية بالمحافظة منذ سنوات، موضحًا أنه سيفتح كل الملفات والقانون سيطبق على الكل".

أضاف مدير الأمن الجديد أنه سيصل المحافظة يوم الجمعة القادمة لتولى مهام عمله رسميًا، وسيلتقى المجندين والضباط والقيادات الأمنية بالمديرية لشرح خطة العمل الجديدة، التى سيتبناها الفترة القادمة.

يذكر أن حركة التنقلات، التى أصدرها وزير الداخلية اليوم تضمنت نقل تغيير اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، وتعيين اللواء جمال موسى عبد البارى خلفًا له، ونقل اللواء على ماهر حكمدار المديرية إلى إحدى الإدارات بوزارة الداخلية بالقاهرة.