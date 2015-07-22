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مدير أمن المنيا الجديد: سأسعى جاهدًا لتوفير الأمن والأمان لأهالى المنيا

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مدير أمن المنيا الجديد: سأسعى جاهدًا لتوفير الأمن والأمان لأهالى المنيا مدير أمن المنيا الجديد: سأسعى جاهدًا لتوفير الأمن والأمان لأهالى المنيا
قال اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا الجديد، إنه تلقى بكل الترحاب قرار تعينه مديرًا لأمن المنيا، وأنه سوف يسعى جاهدًا لتوفير الأمن والأمان لأهالى محافظة المنيا، وأن مكتبه سوف يكون مفتوحًا أمام جميع أبناء محافظة المنيا.

وأضاف "سيف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه عمل بالصعيد كثيرًا ولديه خلفية عن طبيعة الصعايدة الذين يكونون أكثر حرصًا على أمن أوطانهم.

وأشار "سيف" إلى أنه عمل وتدرج فى المباحث الجنائية والأمن العام حيث عمل لفترة مديرًا للأمن العام بمحافظة الشرقية، وتم فى تلك الفترة بالتنسيق مع المباحث الجنائية، تصفية وضبط العديد من العناصر الإجرامية أمثال خالد أبوزلمة وإبراهيم الدباح.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد اعتمد اليوم الأربعاء، حركة الترقيات، وشملت الحركة تعيين 24 مدير أمن جديدًا، حيث تم تعيين اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط مديرًا لأمن المنيا.

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