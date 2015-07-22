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محافظ سوهاج يكلف وكيل وزارة التموين بوضع خطة لتنفيذ "الكارت الذكى" بالمحافظة

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محافظ سوهاج يكلف وكيل وزارة التموين بوضع خطة لتنفيذ "الكارت الذكى" بالمحافظة محافظ سوهاج يكلف وكيل وزارة التموين بوضع خطة لتنفيذ "الكارت الذكى" بالمحافظة
ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى عقد اليوم بحضور المهندسة أحلام السيد السكرتير العام، والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديري المديريات، ومديري بعض الإدارات بالديوان العام .
> حضر الاجتماع اللواء محمد أبو شقة ـ رئيس هيئة الرقابة الادارية بسوهاج، و الدكتور عثمان المغربى ـ نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء عبد الرحمن ترك، مساعد مدير أمن سوهاج.

بحث الاجتماع البيان الوارد من قسم حماية الأراضى بمديرية الزراعة بخصوص حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، والمحرر لها محاضر إثبات حالة وتم إرسالها إلى الوحدات المحلية، حيث حقق مركز دار السلام المركز الأول فى تنفيذ إزالة التعديات، وشدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات والمخالفات الموجودة على الأراضى الزراعية أولاً بأول .

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تفعيل عمل لجنة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية نحو مكافحة المرض، وخاصة بعد وجود حالات بشرية إيجابية للمرض بعدة محافظات .

وخلال الاجتماع تطرق المجلس لعرض خطة النظافة على مستوى المحافظة من خلال تقسيم مراكز المحافظة إلى قطاعات وقيام الجمعيات بتجميع القمامة من المنبع وعمل حملات مجمعة بين مراكز المدن لإزالة القمامة ورفع التراكمات، وتشغيل مصنع تدوير للقمامة، وقد شدد المحافظ على ضرورة وضع خطة للعمل بقطاع النظافة من خلال وضع حاويات لكل نوع من أنواع القمامة وتصنيف القمامة والتخطيط السليم والبعد عن التفكير العشوائى والنمطى لأن التفكير السليم فى الفترة القادمة، هو من سينقذ المحافظة .

كما بحث المجلس أيضًا موقف تنفيذ الكارت الذكى ومنظومة المواد البترولية الجديدة، حيث قرر تكليف وكيل وزارة بالمحافظة لوضع خطة للمنظومة بالمحافظة، وأهم المحاور للتنفيذ، كما قرر تشكيل لجنة لمتابعة موقف تنفيذ المنظومة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الإعداد الجيد يعد من أحد أهم أسباب نجاح أى منظومة .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التسهيل على المواطنين فى الإجراءات المستندية من خلال اختصار الدورة المستندية، وخاصة فى مجال الصحة فجميع المستشفيات بسوهاج لابد أن تكون مسخرة لخدمة المواطن السوهاجى.

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مصر 365

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