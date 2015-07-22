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مدير أمن سوهاج الجديد: تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان أولى اهتماماتى

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مدير أمن سوهاج الجديد: تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان أولى اهتماماتى مدير أمن سوهاج الجديد: تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان أولى اهتماماتى
أكد اللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم مدير أمن سوهاج الجديد فى أول تصريح له لـ"اليوم السابع" أنه ملتزم بتعليمات وزير الداخلية وتكليفاته للقيادات الأمنية والتى تؤكد استمرار الجهود لإعادة الانضباط للشارع وكذلك الوضع المرورى، مشددا على التواجد الشرطى على مدار الساعة بشكل مكثف لبث الطمأنينة فى قلوب المواطنين بالإضافة إلى ضبط الخارجين على القانون واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية .

وقال إن تطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على العلاقات الطيبة مع المواطنين يأتى على رأس أولوياته وأعرب عن ثقته فى رجال وأفراد الشرطة ورغبتهم فى العمل للحفاظ على الأمن والأمان فى الشارع السوهاجى .

وشدد أبوالفتوح على ضرورة تكاتف المواطنين ورجال الشرطة لدعم الأمن والاستقرار وأن أمن وأمان المواطن السوهاجى هى من أولى اهتماماته، بالإضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والحيوية.

وأوضح أبوالفتوح أنه كان يتولى منصب نائب مدير أمن الفيوم قبل ترقيته لذا فهو يعلم الكثير عن طبيعة محافظات الصعيد ووضعها الأمنى، مشيدا بمواقف المواطنين فى تلك المحافظات ومساندتهم الشرطة فى أداء عملها.

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مصر 365