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أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل

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أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل

الأربعاء 22-07-2015 16:05

تسمعين دائماً بضرورة ترطيب البشرة وبحاجة الجسم إلى المياه لعلاج كلّ أمراض الجلد! لكن هل سألت نفسك كيف يمكنك أن تعرفي إذا كانت بشرتك جافة أو تمتّع بالترطيب اللازم قبل فوات الأوان وظهور التشققات والحبوب؟

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هذا هو السرّ الأساسي لبقاء البشرة بحالة جيدة! للتأكد من أنّ بشرتك تحتوي على الكميّة المطلوبة من المياه، عليك وضع راحتَي يديك على خدَّيك، ثم توجيه الأصابع نحو الأذنين. بعد اتخاذ الوضعية المناسبة، قومي ببعض الضغوط الصغيرة، وأفرجي عنها ببطء؛ فإذا كانت البشرة عند خديك قد التصقت بيديك، فهذا يعني أنّ كمية المياه الموجودة في بشرتك هي جيدة. بخلاف ذلك، تكون بشرتك بحاجة إلى المياه، ويكون من الضروري معالجتها قبل فوات الأوان.
للحصول على بشرة ناعمة ونظيفة ومشرقة، بطريقة سهلة، ننصحك بالاستلهام من الروتين الياباني للرعاية بالبشرة، وهو المعروف بفاعليّته:

- لا تنسي ترطيب أذنيك: عندما يكون هذا الجزء من الوجه جافاً، سيجعلك تبدين متعبة وأكبر سناً. لهذا السبب، لا تنسي تنظيف وترطيب أذنيك يومياً باستخدام منتجات الوجه.
- التقشير مرة واحدة في الأسبوع: التخلّص من الجلد الميت الموجود على البشرة عن طريق إجراء فركٍ لطيفٍ، يمنح بشرتك إشراقاً إضافياً. ننصحك بمزج مطهّر الوجه بالماء الدافئ لتقشير الوجه على الطريقة اليابانية.
- الحماية من أشعة الشمس: هذا هو السبب الرئيسيّ لشيخوخة الجلد وظهور التجاعيد. عليك حماية وجهك باستخدام كريم واقٍ من الشمس SPF 50 + . وإذا كنت تريدين تطبيقه كاليابانيات، فنحن ننصحك بمزجه مع كريم النهار أو الأساس الذي تستخدمينه عادةً، وهذا ما يخفف من سماكته ويجعل وجهك مشرقاً.

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