كيف تصفّفين شعرك في الصيف ليدوم طويلاً؟

يتعرض الشعر إلى مشاكل عدّة في فصل الصيف، ما قد يزيد من دهنية فروة الرأس، فيظهر شعرك وكأنّ عليه طبقةً من الزيت، تُقلّل من جاذبيته. وهذا الوضع يجعل من الصعب عليك اختيار تسريحة مناسبة لشعرك.

أولاً: أنت بحاجة إلى الاهتمام قليلاً بمنطقة فروة الرأس، فهي المنطقة المسؤولة عن إفراز دهون الشعر. إضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير تصفيفة شعرك بشكل يكون مثالياً لفصل الصيف. تحتاجين إلى اكسسوارات منعشة لتحقيق هذا الشكل من التسريحات. إليك بعض النصائح للحصول على تسريحة لافتة حتى إذا ارتفعت درجات الحرارة.

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نصائح لنجاح تسريحات الصيف:

إذا كنت تعانين من شعر مجعّد خلال فصل الصيف، يُمكنك اختيار لفّ الشعر للحصول على الكعكة التي تُعتبر من آخر صيحات الجمال. وهذه التسريحة قد تجعلك تبدين أنيقة في أيّ مكان كنت ولوقت طويل.

لا تستخدمي فرشاة الشعر كثيراً لأنها تساعد في إنتاج الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، ممّا يؤدي إلى دهنية فروة الرأس.

استخدام المملِّس بكثرة على شعرك في هذا الفصل للحصول على تسريحة مميزة سيؤدي بالتدريج إلى تلف الشعر وتعبه. لذلك، من المستحسن ترك شعرك يتنفس خلال هذا الموسم.

اخترنا لك مجموعة من اكسسوارات الشعر المصنوعة من الورود الطبيعية ذات الأشكال المختلفة.

تابعي الصور، واختاري الشكل المناسب لشعرك.

إضافة إلى ذلك، اخترنا لك آخر إصدارات مستحضرات التجميل للحفاظ على صحّة شعرك في فصل الصيف:

سيروم الشعر "اينيسياليست" Initialist من كيراستاس Kerastase

زيت مغذٍّ للشعر والجسم "دريويل شايمر" Dryoil Shimmer من نوكس Nuxe

بديل الزيت المغذي " كريم أويل دروب" Cream OilDrop من لوريال L’oreal

بديل الزيت " سوث أند سيلكي" Smooth & Silky من بانتين Pantene

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