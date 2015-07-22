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ناصر العبد بعد ترقيته مديرًا لأمن الفيوم: لدى رؤية أمنية كاملة للمحافظة

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ناصر العبد بعد ترقيته مديرًا لأمن الفيوم: لدى رؤية أمنية كاملة للمحافظة ناصر العبد بعد ترقيته مديرًا لأمن الفيوم: لدى رؤية أمنية كاملة للمحافظة
قال اللواء ناصر العبد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بعد ساعات من صدور قرار وزير الداخلية بترقيته من نائب مدير أمن مطروح إلى مدير أمن الفيوم خلفًا للواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، إنه لديه رؤية كاملة حول المحافظة وخطة أمنية محكمة سيقوم بتفيذها.

وأكد العبد أن الفيوم ستشهد مثل ما شهدته محافظة الإسكندرية من جهود أثناء توليته مدير المباحث بها وأكثر، مشيرًا إلى أنه سبق أن عمل لمدة عام بإدارة المرور بمحافظة الفيوم، وأن العمل بالمحافظة ليس جديدًا عليه.

جدير بالذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اعتمد، اليوم الأربعاء، حركة التنقلات والترقيات بالوزارة.

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