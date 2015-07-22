محلب بإيطاليا: جبن الإرهاب ظهر فى تفجير القنصلية ونحتاج للوقوف معا لمواجهته

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال كلمته فى منتدى أجندة الإصلاح المصرى الاقتصادى، الذى عقد بأكاديمية العلوم الإيطالية بمدينة تورينو الإيطالية اليوم الأربعاء: "دعونى أشير إلى أن شهر يوليو يعد مميزا فى تاريخنا، وأشير فى هذا الصدد إلى يوليو 2013، الذى يعد صفحة جديدة فى تاريخ بلدنا، لأنه يعد شاهدا على قوة الإرادة السياسية للمصريين".

وأكد محلب أن الحكومة اتخذت خطوات صعبة ومهمة على طريق الإصلاح الاقتصادى، وأننا عازمون على المضى فى اتخاذ المزيد من الخطوات للسيطرة على التضخم، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومن أجل ضمان التنمية المستدامة اتخذت الحكومة عددا من الخطوات تتعلق بخفض العجز فى الموازنة، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على دعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، مع المضى فى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتعديل أسعار الطاقة، ومواجهة الروتين الإدارى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعديل القوانين المنظمة لقطاع الطاقة، وبخاصة الجديدة، والمتجددة منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، لما له من انعكاس إيجابى على مناخ الأعمال، بالإضافة إلى العمل دون كلل لمحاربة الفساد والروتين، وقد انعكست تلك الخطوات على رفع مستوى التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات خلال العام الماضى من جانب المؤسسات الدولية.. كما جسد نجاح مؤتمر شرم الشيخ سلامة الخطوات التى تقوم بها الحكومة.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تلك الخطوات، بالتوازى مع عدد من برامج الحماية الاجتماعية، منها معاش تكافل وكرامة، والتوسع فى معاش الضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى للمستفيدين من معاش الضمان، وغيرها من الخدمات التى تم توفيرها لشرائح الأكثر احتياجا بالمجتمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بتنفيذ المشروعات المعلنة، ومن ذلك تنفيذ قناة السويس الجديدة فى عام مما يعد إنجازا مصريا كبيرا، وكذا إضافة 3600 ميجاوات لقطاع الكهرباء فى 6 أشهر، وهو ما يعد أيضا إنجازا غير مسبوق.

وقال المهندس إبراهيم محلب: أخذت مصر موقعها فى الصفوف الأمامية بخطى واثقة وثابتة فى مكافحة الإرهاب والتعصب والتطرف من أجل الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالرغم من كونه مساراً صعباً وخطيراً ولكننا حريصون على مواصلة كفاحنا، لأننا نعتقد اعتقادا راسخا بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ.

وأضاف: من ناحية أخرى، فنحن بحاجة إلى وقوفكم إلى جانبنا.. وقوف إيطاليا وبلدان أوروبا الغربية وجميع الشعوب المحبة للحرية، والتى أصبحت هدفا أيضاً، كما تبين ذلك من أحداث الهجوم الجبان على القنصلية الإيطالية فى القاهرة.فعلينا أن نقف معاً.. لأننا معاً أقوى.

وقال: على صعيد آخر، مصر بصدد إكمال الخطوات الأخيرة من خارطة الطريق إلى المستقبل، فالانتخابات البرلمانية ستُجرى فى الأشهر المقبلة، وقبل نهاية العام سيصبح لدينا برلمان منتخب، ونكمل خارطة الطريق، كما يجرى حاليا إصدار قوانين تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات لتعزيز الأسس السياسية والاقتصادية فى مصر الجديدة.