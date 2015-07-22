الرجل الذي حول صالح جمعة لوسط الملعب يتحدث لـ في الجول عن القائد المختلف.. والقوة التي تنقصه

ما الذي يمتلكه صالح جمعة ويجعل الأهلي يدفع 7 ملايين جنيه لضمه؟ هذا السؤال وجهه FilGoal.com لربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق.

جمعة توج بكأس إفريقيا للشباب مع منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين، ولعب في مونديال تركيا 2013.

وقال ياسين لـFilGoal.com: "انضم صالح جمعة لمنتخب مصر تحت قيادتي لأول مرة منذ كان يبلغ من العمر 15 عاما، ووقتها كان يلعب كمهاجم مع إنبي".

وتابع "أنا من حولت مركزه من الهجوم إلى وسط الملعب، لأننا كنا أمام لاعب غير عادي".

وأوضح "صالح لاعب مهاري بشكل رائع. يمتلك مهارات غير عادية كان لا بد من أن يمتلكها خط وسط مصر، كان قادرا على الربط بين كل خطوط الملعب، ويمتلك رؤية مميزة لزملائه في الملعب، هذا بالإضافة إلى قدرته على ترويض الكرة تحت قدميه".

وأكمل "كنت أحب أيضا شخصيته القيادية في الملعب. كان قائدا لفريقي، ونجح الرهان بخروجه أفضل لاعب في كأس إفريقيا".

وواصل حديثه "الأهلي لا يمتلك لاعبا مثل صالح جمعة في خط الوسط، ويكفي أنه قادر على الاستعانة به في أي مركز في وسط الملعب".

ولكن ما الذي يحتاج صالح جمعة لتطويره حتى يكون جاهزا للعب أساسيا مع الأهلي؟

يجيب ياسين "صالح جمعة عليه أن يتطور في الجانب البدني. عليه أن يصبح أقوى".

وأتم "أتذكر أنني اضطررت لاستبداله في مباراة إنجلترا الأخيرة لي مع منتخب الشباب، بسبب أنه لم يكن قادرا على استكمال اللعب".