أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الرجل الذي حول صالح جمعة لوسط الملعب يتحدث لـ في الجول عن القائد المختلف.. والقوة التي تنقصه

Google+ Print
الرجل الذي حول صالح جمعة لوسط الملعب يتحدث لـ في الجول عن القائد المختلف.. والقوة التي تنقصه الرجل الذي حول صالح جمعة لوسط الملعب يتحدث لـ في الجول عن القائد المختلف.. والقوة التي تنقصه

ما الذي يمتلكه صالح جمعة ويجعل الأهلي يدفع 7 ملايين جنيه لضمه؟ هذا السؤال وجهه FilGoal.com لربيع ياسين مدرب منتخب للشباب السابق.

جمعة توج بكأس إفريقيا للشباب مع منتخب مصر تحت قيادة ربيع ياسين، ولعب في مونديال تركيا 2013.

وقال ياسين لـFilGoal.com: "انضم صالح جمعة لمنتخب مصر تحت قيادتي لأول مرة منذ كان يبلغ من العمر 15 عاما، ووقتها كان يلعب كمهاجم مع إنبي".

وتابع "أنا من حولت مركزه من الهجوم إلى وسط الملعب، لأننا كنا أمام لاعب غير عادي".

وأوضح "صالح لاعب مهاري بشكل رائع. يمتلك مهارات غير عادية كان لا بد من أن يمتلكها خط وسط مصر، كان قادرا على الربط بين كل خطوط الملعب، ويمتلك رؤية مميزة لزملائه في الملعب، هذا بالإضافة إلى قدرته على ترويض الكرة تحت قدميه".

وأكمل "كنت أحب أيضا شخصيته القيادية في الملعب. كان قائدا لفريقي، ونجح الرهان بخروجه أفضل لاعب في كأس إفريقيا".

وواصل حديثه "الأهلي لا يمتلك لاعبا مثل صالح جمعة في خط الوسط، ويكفي أنه قادر على الاستعانة به في أي مركز في وسط الملعب".

ولكن ما الذي يحتاج صالح جمعة لتطويره حتى يكون جاهزا للعب أساسيا مع الأهلي؟

يجيب ياسين "صالح جمعة عليه أن يتطور في الجانب البدني. عليه أن يصبح أقوى".

وأتم "أتذكر أنني اضطررت لاستبداله في مباراة إنجلترا الأخيرة لي مع منتخب الشباب، بسبب أنه لم يكن قادرا على استكمال اللعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر