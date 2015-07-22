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أرقام في الجول – استخلاص الكرة وبناء الهجمات يمنحان الأهلي الأمان من سعد سمير

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أرقام في الجول – استخلاص الكرة وبناء الهجمات يمنحان الأهلي الأمان من سعد سمير أرقام في الجول – استخلاص الكرة وبناء الهجمات يمنحان الأهلي الأمان من سعد سمير

كان سعد سمير بمثابة صمام الأمان لدفاع الأهلي يوم الثلاثاء في لقاء القمة أمام الزمالك فهو لم ينجح فقط في إيقاف خطورة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض.

بل استطاع سعد أن يكون أعلى لاعب في الأهلي استخلاصا وقطعا للكرة من لاعبي الزمالك، بالإضافة لعدم ارتكاب مخالفات مؤثرة وقريبة من مرمى شريف إكرامي، مع بناء الهجمات بدقة.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة 37 من الدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com أرقام سعد سمير في لقاء الدربي.

قطع سعد سمير علي الكرة 11 مرة، في المقابل لم يفقدها سوى أربع مرات فقط، وأفسد هجمات الزمالك 11 مرة أيضا.

مرر الكرة لزملائه 20 مرة منهم 18 تمريرة صحيحة وبلغت نسبة دقته 90 %.

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