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أنطوي يظهر في تدريبات الأهلي لأول مرة

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أنطوي يظهر في تدريبات الأهلي لأول مرة أنطوي يظهر في تدريبات الأهلي لأول مرة

ظهر الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي الجديد في تدريبات الفريق لأول مرة منذ انضمامه للشياطين الحمر رسميا بداية من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد ضم أنطوي من الشباب السعودي بعد أشهر قليلة من الانتقال إليه قادما من الإسماعيلي والذي توج معه بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي.

وظهر أنطوي في تدريبات الأربعاء في الأهلي والتي شهدت أيضا مرانا خفيفا للاعبين المشاركين في مباراة القمة أمس الثلاثاء أمام الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تغلب على غريمه الزمالك بالدوري المصري بهدفين مقابل لا شيء سجلهما مؤمن زكريا.

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