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أوسكار: أنا باق في تشيلسي

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أوسكار: أنا باق في تشيلسي أوسكار: أنا باق في تشيلسي

حرص بعض من جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في المران الذي أقيم يوم الأربعاء بملعب مختار التتش على عمل استقبال خاص لفتحي مبروك المدير الفني ومؤمن زكريا ورمضان صبحي لاعبا الفريق.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك في القمة 110 التي أقيمت يوم الثلاثاء بملعب برج العرب بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 37 من الدوري المصري.

وأفاد مراسل FilGoa.com بأن الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب مختار التتش حرصت على إلقاء تحية خاصة لمبروك ومؤمن ورمضان.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجم الساحلي في إطار الجولة الثالثة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى يوم السبت المقبل بملعب الجيش بالسويس.

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