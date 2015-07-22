إنريكي: بيدرو سيرحل لو دفع الشرط الجزائي فقط

أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن لاعبه بيدرو رودريجز سيرحل عن الفريق فقط في حالة دفع الشرط الجزائي له والمقدر بـ30 مليون يورو.

وكان الشرط الجزائي لبيدرو قد انخفض من 150 مليون يورو إلى 30 مليون وسط اهتمامات عديدة من أندية الدوري الإنجليزي.

وقال إنريكي لصحيفة سبورت "بيدرو؟ إذا أراد الرحيل فعلى النادي الذي سينتقل إليه أن يدفع الشرط الجزائي له".

وأضاف "تحدثت إلى بيدرو لمناقشة وضعه وأخبرته بما أفكر به وهو أيضا أخبرني عما يشعر به تجاه هذا الأمر، لكنني لن أتحدث عن محتوى هذه المحادثة".

وعانى بيدرو من الجلوس على دكة البدلاء خلال الموسم الماضي بسبب وجود الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز الذين يشاركون باستمرار في الخط الأمامي.