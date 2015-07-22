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رودريجيز: سأبقى في فولفسبورج

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رودريجيز: سأبقى في فولفسبورج رودريجيز: سأبقى في فولفسبورج

(إفي): أكد السويسري الدولي ريكاردو رودريجيز اليوم الأربعاء انه سيواصل اللعب في ناديه الحالي، فولفسبورج الألماني، رغم التقارير الصحفية التي تشير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وصرح الظهير السويسري في معسكر الفريق بمدينة دوناوشينجن، جنوب غربي ألمانيا بأن مسألة انتقاله "مثيرة للاهتمام، ولكنني لاعب في فولفسبورج وسأستمر في فولفسبورج".

وأضاف اللاعب (22 عاما)، الذي جدد مطلع هذا العام عقده مع فولسبورج حتى 2019 ، أن ما تردد حول رحيله عن النادي الألماني ليس "سوى شائعات".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تكهنت باحتمالية تعاقد النادي الملكي مع روديجيز، ليكون بديلا للمدافع البرتغالي فابيو كوينتراو.

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