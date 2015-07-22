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صحيفة - باريس سان جيرمان مستعد لدفع 60 مليون يورو لضم دي ماريا

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صحيفة - باريس سان جيرمان مستعد لدفع 60 مليون يورو لضم دي ماريا صحيفة - باريس سان جيرمان مستعد لدفع 60 مليون يورو لضم دي ماريا

(إفي): ذكرت صحيفة (لو باريزيان) اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان يمضي في مساعيه للتعاقد مع الأرجنتيني الدولي أنخل دي ماريا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل ضمه.

وذكرت الجريدة أن المدير الرياضي للنادي الباريسي، أوليفيه ليتان، اجتمع الاثنين في لندن مع نائب رئيس مانشستر يونايتد، إد وودوارد، الذي سافر من الولايات المتحدة إلى إنجلترا من أجل الإسراع بالمفاوضات.

وأضافت الصحيفة حول ما ينتظر أن تكون أهم صفقة تعاقد لباريس سان جيرمان خلال هذا الصيف أن "الاجتماع كان مثمرا وأتاح تقريب مواقف الطرفين. تكلفة انتقال الأرجنتيني قد تتجاوز 60 مليون يورو".

ووفقا لـ(لو باريزيان)، فإن دي ماريا (27 عاما) يرغب في الإقامة في باريس وقد اتفق مع نادي العاصمة الفرنسية على بنود عقده المستقبلي.

وحال إتمام صفقة التعاقد، سيكون دي ماريا ثالث لاعب أرجنتيني في باريس سان جيرمان، الذي يلعب بصفوفه لاعبا الوسط خابيير باستوري وإزيكيل لافيتزي.

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