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«القاهرة» تستعد لاستقبال ضيوف احتفالية افتتاح «قناة السويس»

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«القاهرة» تستعد لاستقبال ضيوف احتفالية افتتاح «قناة السويس» «القاهرة» تستعد لاستقبال ضيوف احتفالية افتتاح «قناة السويس»

جانب من الاجتماع

أكد محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، بأن القاهرة على استعداد كامل لاستقبال ضيوف احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة باعتبارها حدث تاريخى ستتحاكى عنه الأجيال القادمة، وأهمية ظهور القاهرة بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق بها كعاصمة للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المحافظ وحضور نائب المحافظ للمنطقة الشمالية اللواء أحمد ضيف، ونائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء أحمد تيمور، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء سعيد طعيمة، ومدير مرور القاهرة اللواء حمدى الحديدي، ونائب محافظ الشرقية اللواء سامى سيدهم، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكبارى عادل ترك، وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء وممثلى وزارة النقل وهيئة النظافة.

أكد المحافظ على رفع كفاءة كافة الطرق من أعمال رصف وأرصفة وإنارة وتشجير وإعادة تخطيط مرورى، واستكمال كافة العلامات الارشادية والمرورية وخاصة الطرق المؤدية من مطار القاهرة إلى طريق الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى إطلاق احتفاليات ومهرجانات بالميادين الكبرى بالعاصمة يحييها فرق فنون شعبية وموسيقى عسكرية على مدار اليوم صباحًاَ ومساءًَا.

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