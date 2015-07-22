الجيش التونسى يضيق الخناق على أنشطة التهريب على الحدود مع ليبيا

أوقف الجيش التونسى 16 عنصرا من المهربين جنوب البلاد بعد يوم واحد من اطلاق نار على الحدود مع ليبيا فى خطوة تعكس تصميما على تضييق الخناق على أنشطة التهريب فى المنطقة.

وأفاد متحدث باسم الجيش التونسى بلحسن الوسلاتى اليوم الأربعاء بأن الجيش أوقف داخل المنطقة العسكرية العازلة جنوب البلاد 16 شخصا بين تونسيين وليبيين فى عمليتين منفصلتين كما حجز 9 وسائل نقل مختلفة الأصناف وكميات هامة من الوقود المهرب.

وتأتى العملية بعد يوم واحد من تبادل لإطلاق نار بمنطقة المرة الحدودية بولاية مدنين بين الجيش ومهربين ليبيين تحصنوا بالفرار داخل الأراضى الليبية.

وضيقت الاجراءات الجديدة ، التى تاتى بعد هجوم ارهابى على فندق بمدينة سوسة خلف العشرات من القتلى والجرحى معظمهم من السياح الاجانب ، الخناق على أنشطة التهريب.

وعززت تونس من إجراءاتها العسكرية والأمنية على طول حدودها مع ليبيا بالتوازى مع انطلاق أشغال مد جدار واق على طول 220 كلم ضمن جهودها لمكافحة الارهاب والتهريب بما فى ذلك تهريب الأسلحة وتسلل جهاديين عبر الاراضى الليبية الغارقة فى الفوضى.