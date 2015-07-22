طيران التحالف يقصف مقرًا لداعش بمنطقة "الطاش" جنوب الرمادى بالأنبار

قصف طيران التحالف الدولى، اليوم الأربعاء، مقرًا لتنظيم (داعش) الإرهابى بمنطقة الطاش جنوب مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت خلية "الإعلام الحربي" لقيادة العمليات المشتركة العراقية إن القصف الجوى أسفر عن تدمير مقر لقيادة عناصر "داعش" بمنطقة "الطاش الأولى" ؛ مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين.

على صعيد آخر، أوضح المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية أن ما تردد منسوبًا لقائد القوة الجوية العراقية الفريق أنور حمه بتنفيذ طلعات جوية لطائرات من طراز "إف 16" العراقية فى أجواء إقليم كردستان.

وقال نصير نورى - فى تصريح صحفى اليوم - إن قائد القوة الجوية نفى الإدلاء بأى تصريح بهذا الشأن، وأكد أنه غير معنى بهذه الطلعات بوصفها غير قتالية.

وكانت أربع طائرات من طراز "إف 16"، هى الدفعة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى قاعدة "بلد" بمحافظة صلاح الدين شمال العراق يوم الاثنين 13 يوليو الجارى، فى اليوم الأول لانطلاق العملية البرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة داعش، وان هذه الدفعة من إجمالى 36 طائرة تعاقدت عليها حكومة بغداد مع واشنطن.