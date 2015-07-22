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انفجار سيارتين بالقرب من المحطة البخارية بمدينة درنة الليبية

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انفجار سيارتين بالقرب من المحطة البخارية بمدينة درنة الليبية انفجار سيارتين بالقرب من المحطة البخارية بمدينة درنة الليبية
انفجرت سيارتان مفخختان، اليوم الأربعاء، بالقرب من المحطة البخارية فى مدينة درنة الليبية، ومنطقة الساحل الشرقى بالمدينة.

وقال مصدر أمنى إن سيارة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم الأربعاء، قرب المحطة البخارية فى مدينة درنة، أعقبها انفجار سيارة أخرى بمنطقة الساحل الشرقى بالمدينة، ولم يشر المصدر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء التفجيرين.

وفجر انتحاريون ثلاث سيارات مفخخة يومى الثالث والسادس من يوليو الجاري، وتبنى تنظيم "داعش" التفجيرات، ونشر على أحد مواقعه صورًا لثلاثة انتحاريين هم أبوسلمان السودانى وجليبيب الدرناوى وأبوهزاع الدرناوي، قادوا السيارات، وفق الموقع.

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