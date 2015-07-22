الجروان يشيد بالجهود الإماراتية فى فتح مطار عدن

أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، بجهود الفريق الفنى الإماراتى والهمم العالية التى عملت فى فتح مطار عدن اليمنى خلال 24 ساعة بعد استعادته الأسبوع الماضى من قبل المقاومة الشعبية اليمنية.

وقال الجروان فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن فتح المطار يأتى استكمالًا للتقدم الذى تحرزه قوى التحالف العربية والمقاومة الشعبية فى اليمن الأمر الذى يبشر بالخير من أجل المزيد من السيطرة على الأرض واستتباب الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة وخير الشعب اليمنى الغالى والعزيز على كافة الشعب العربى.

ودعا الجروان إلى الاستفادة من فتح مطار عدن من أجل إيصال كل ما يمكن من مساعدات إنسانية عاجلة وإغاثة للشعب اليمنى الذى يعانى ويلات الحرب التى تشنها مليشيات الحوثى على اليمنيين، داعيًا الأمة العربية كافة والأيادى الخيرة إلى أن لا تدخر جهدا فى دعم اليمن والشعب اليمنى الشقيق حتى ينتصر اليمن على أعدائه ويعود قويًا آمنًا مستقرًا سعيدًا.

>