"الأطباء العرب" يدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامى لإنقاذ الأقصى

دعت لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب منظمة التعاون الإسلامى لوضع قراراتها السابقة المتعلقة بالمسجد الأقصى والقدس موضع التنفيذ الفورى ومواجهة مخططات التهويد.

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تابعت التطورات المؤلمة التى يتعرض لها المسجد الأقصى فى ظل انشغال دولنا وشعوبنا العربية والإسلامية بأوضاعها الداخلية، مما يحتم اتخاذ موقفا عربيا وإسلاميا سريعا.

واستنكر البيان ما قام به عدد من المستوطنين باقتحام المسجد المبارك صباح اليوم وذلك استجابة لدعوات ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل"، لتنظيم برنامج تلمودى مركزى ممتد يستهدف المسجد الأقصى، واحتفالا بإعادة فتح باب المغاربة الذى يسهل اقتحاماتهم للمسجد، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقه فى شهر رمضان وعيد الفطر.

وحذرت اللجنة من تكرار تلك الاقتحامات خاصة بعدما جدّدت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم، الدعوة لأتباعها للمشاركة فى فعاليات جديدة تستهدف الأقصى، يوم الأحد المقبل، تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".