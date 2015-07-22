أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الأطباء العرب" يدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامى لإنقاذ الأقصى

Google+ Print
"الأطباء العرب" يدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامى لإنقاذ الأقصى "الأطباء العرب" يدعو لاجتماع طارئ للتعاون الإسلامى لإنقاذ الأقصى
دعت لجنة القدس باتحاد الأطباء العرب منظمة التعاون الإسلامى لوضع قراراتها السابقة المتعلقة بالمسجد الأقصى والقدس موضع التنفيذ الفورى ومواجهة مخططات التهويد.

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تابعت التطورات المؤلمة التى يتعرض لها المسجد الأقصى فى ظل انشغال دولنا وشعوبنا العربية والإسلامية بأوضاعها الداخلية، مما يحتم اتخاذ موقفا عربيا وإسلاميا سريعا.

واستنكر البيان ما قام به عدد من المستوطنين باقتحام المسجد المبارك صباح اليوم وذلك استجابة لدعوات ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل"، لتنظيم برنامج تلمودى مركزى ممتد يستهدف المسجد الأقصى، واحتفالا بإعادة فتح باب المغاربة الذى يسهل اقتحاماتهم للمسجد، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقه فى شهر رمضان وعيد الفطر.

وحذرت اللجنة من تكرار تلك الاقتحامات خاصة بعدما جدّدت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم، الدعوة لأتباعها للمشاركة فى فعاليات جديدة تستهدف الأقصى، يوم الأحد المقبل، تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365