الموافقة على "وقف" مشروع "السلام عليك أيها النبى" بمكة المكرمة

قرر مجلس إدارة مشروع "السلام عليك أيها النبى" بمكة المكرمة ، وقف المشروع، وكان مؤسس المشروع والواقف الدكتور ناصر بن مسفر القرشى الزهرانى قد كتب وثيقة، لوقف المشروع، شهد عليها كل الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الحصين، رحمه الله، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الاستشارية العليا للمشـروع، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للمشـروع، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار بالديوان الملكى وعضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الاستشارية العليا للمشـروع.

وتقدم مؤخرًا إلى دائرة الأوقاف والوصايا بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض ليصدر صك بوقف المشروع برقم (361285197) ، وقد ضم مجلس نظارة الوقف كلاً من: الدكتور ناصر بن مسفر القرشى الزهرانى المشرف العام على المشروع رئيساً للمجلس، الدكتور على بن بخيت بن عبدالله الزهرانى نائب المشرف العام على المشروع نائباً لرئيس المجلس، الشيخ ظافر بن محمد القرنى عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا عضوا،الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أمين عام مجلس القضاء الأعلى سابقًا عضوا، الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة عضوا،و الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع مدير جامعة طيبة عضوا

وعبد الله بن داود الفايز وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة سابقًا عضوا،الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل أمين عام جائزة الملك فيصل العالمية عضوا، الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف المدير العلمى بالمشروع عضوا،الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدى أمينا للمجلس.

يذكر أن مصارف الوقف فى مشروع (السلام عليك أيها النبى) هى معارض السلام عليك أيها النبى، وموسوعة السلام عليك أيها النبى، ومكتبة السلام عليك أيها النبى، وقناة السلام عليك أيها النبى الفضائية وغير ذلك من المناشط التى تتعلق بالطرح الحضارى الإنسانى للسيرة النبوية الشريفة التى تعتمد فى عرضها على الكتاب والثابت الصحيح من السنة النبوية الشريفة.

وقد سطَّر أكثر من خمسمائة عالم من علماء المسلمين فى أنحاء العالم ثناءاتهم على المشروع وإشاداتهم به، وأنه المشروع الأضخم فى التاريخ فى التعريف الحضارى الشامل بالنبى - صلى الله عليه وسلم - وشريعته السمحة، ودعوا إلى دعمه والتعاون معه بكل السبل الممكنة.

وقد ناقش مجلس النظارة عددًا من الموضوعات التى تهم الوقف والمشروعات المستقبلية المتعلقة به،وفى نهاية الاجتماع أشاد رئيس مجلس النظارة والواقف الدكتور ناصر الزهرانى وأعضاء المجلس بالاهتمام الذى تلقاه المشروعات المباركة فى هذه البلاد من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -، وما تعيشه المملكة من أمن وازدهار وتنمية.

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