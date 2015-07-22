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حبس عامل استدرج طفلا عمره 4 سنوات وتعدى عليه جنسيًا بالخانكة

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حبس عامل استدرج طفلا عمره 4 سنوات وتعدى عليه جنسيًا بالخانكة حبس عامل استدرج طفلا عمره 4 سنوات وتعدى عليه جنسيًا بالخانكة
قررت نيابة مركز الخانكة، برئاسة أمير ناصف حبس "عامل" أربعة أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه باستدراج طفل عمره 4 سنوات والتعدى عليه جنسيًا داخل منزله.

كان المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، تلقى بلاغا من "صالح.ع" 40 سنة اتهم فيه "عمر.و" 16 سنة عامل باستدراج ابنه 4 سنوات إلى داخل منزله والتعدى عليه جنسيًا، ما أدى لإصابته بسحجات حول فتحة الشرج.

بعد إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، فحرروا له المحضر رقم 7930 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015 وبإحالته إلى النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشارمؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365