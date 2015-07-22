مقتل عامل بمنطقة الاستثمار على يد زميله بسبب معاكسة الفتيات ببورسعيد

لقى أحمد عادل معوض، 25 سنة، عامل بمصنع بلازا داخل المنطقة العامة للاستثمار ببورسعيد، مصرعه، إثر طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته فى الحال، وتحرر محضر و تم إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الميناء، بلاغا من المنطقة العامة للاستثمار، يفيد مقتل أحمد عادل معوض، عامل بقسم "المكواة"، بمصنع بلازا للملابس الجاهزة، متأثرا بطعنة غائرة بالصدر.

وانتقل العميد محفوظ عطية، مدير إدارة قسم شرطة الميناء، إلى مكان الحادث، حيث أكدت التحريات التى أجراها العميد محمد القفاص، رئيس مباحث أمن موانئ بورسعيد، وشهود العيان، أن مرتكب الحادث زميله، م. ع. م، 24 سنة، عامل بقسم "المكواة"، والذى بادر بطعنه بمطواة، كانت مخبأة بدراجته البخارية المتواجدة خارج المصنع، إثر مشاجرة بينهما، لمحاولة المجنى عليه إسداء نصيحة للجانى بعدم معاكسة أحد الفتيات بالمصنع.

وتم القبض على الجانى، وأمام العميد محفوظ عطية والعميد محمد قفاص، اعترف بجريمته بمقتل زميله إثر مشاجرة بينهما بسبب معاكسة، إحدى الفتيات بالمصنع، وتم وإحالته إلى مصطفى تركيا مدير نيابة الميناء، لمباشرة التحقيقات، تمهيدا لمحاكمته.