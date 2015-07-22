تجديد حبس 5 متهمين بتحطيم "استقبال" مستشفى الدمرداش وإصابة طبيب

جددت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، حبس 5 متهمين، بتحطيم قسم الاستقبال بمستشفى الدمرداش العام، وإصابة طبيب بكسر فى الأنف 45 يومًا على ذمة التحقيق وهم كل من "أشرف.م" و"أحمد.ن" و"أحمد .م" و"محمد .ا" و"محمد.ن".

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الإتلاف والتعدى على موظف عام، وسرقة الموبايلات الخاصة بالأطباء وكشفت تحقيقاتها عن اعتداء أهالى مريض مصاب بطلق نارى فى يده على طبيب الاستقبال وإصابته بكسر فى الأنف، وفقدان وعى بغرض تهريب المريض المتهم فى إحدى القضايا، مع تحطيم قسم الاستقبال.

وأصدرت المستشفى بيانًا، أكدت فيه أن أحد المرضى كان مصابًا فى يده ويحتاج تدخلاً جراحيًا، وبعد إجراء الإسعافات الأولية له تقرر دخوله غرفة العمليات، إلا أنه تبين إصابته بمرض مزمن بالقلب ويحتاج رعاية مرّكزة بعد العملية، ولا يوجد سرير خال ما دفع المريض إلى الخروج لعمل فحص موجات صوتية على القلب خارج المستشفى، بسبب عدم وجود موجات صوتية للقلب بـ"استقبال" الدمرداش.

وتابع البيان: "عاد المريض إلى المستشفى بصحبة أكثر من 40 مرافقًا من ذويه وأخبرتهم مديرة الاستقبال بتوافر سرير بالرعاية المركزة بالمخالفة للحقيقة ثم تركت الطبيب المقيم فى مواجهة أهل المريض ليخبرهم بعدم وجود السرير وهنا أغلق أهل المريض الباب على الطبيب وزملائه، وقاموا بتكسير الاستقبال والاعتداء على الطبيب.