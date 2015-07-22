منتخب مصر للغوص يحرز المركز الخامس في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

شارك المنتخب القومي المصري للغوص والإنقاذ في بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي أقيمت خلال الفترة من 15-22 يوليو الجاري في الصين.

وتمكن اللاعب مصطفى محمود نايل، من إحرازالفوز بالمركز «الخامس» في سباق الستة كيلو متر بينما حصل اللاعبون أبانوب معوض، آلاء عبد اللطيف أحمد، وياسمين طارق أمين على المركز السادس والسابع والحادي عشر في السباق ذاته، كذلك نجح المنتخب في الحصول على المركز الخامس في سباق التتابع 2×4 كيلو متر مختلط وبذلك نجح المنتخب الوطني في أن يحصل على المركز الخامس عالميًا من بين 29 دولة شاركت في البطولة.

وقد قامت السفارة المصرية في بكين بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توفير المناخ المناسب لبعثة المنتخب لضمان المشاركة الفعالة في البطولة، حيث قامت باستقبال وتوديع المنتخب الوطني برئاسة رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح نبيل الشاذلي، وقامت بالتواصل المستمر مع البعثة للاطمئنان على سير كافة الأمور على ما يرام وتذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة خلال تواجدها في الصين، علمًا بأن البطولة قد أقيمت في مدينة «شاندونج» شرق الصين وليس في العاصمة بكين حيث مقر السفارة.